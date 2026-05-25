Odluka Velike Britanije da dozvoli uvoz dizel goriva i mlaznog goriva proizvedenog od ruske nafte u trećim zemljama izraz je pragmatizma u međudržavnim odnosima, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

"Takve situacije, kada se tiču međuljudske komunikacije, nazivaju se cinizmom. Kada se tiču međudržavnih odnosa, nazivaju se pragmatizmom", rekao je portparol Kremlja, komentarišući odluku Londona, prenosi TASS.

Velika Britanija je 19. maja dozvolila uvoz dizel goriva i mlaznog goriva proizvedenog od ruske nafte u trećim zemljama.