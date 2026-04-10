Internet često donosi neobične i viralne priče, ali ova situacija o raskidu veze i „investiciji od 3.500 evra“ izazvala je pravu lavinu komentara na društvenim mrežama. Tema koja spaja ljubav, novac i estetske operacije pretvorila se u pravi digitalni spektakl.

Status koji je zapalio društvene mreže

U jednoj objavi iz Fejsbuk grupe posvećene pravnim pitanjima, muškarac je podelio svoju situaciju nakon raskida veze. Naveo je da je tokom dvogodišnje veze bivšoj devojci platio ugradnju silikona u vrednosti od 3.500 evra, uz ideju zajedničke budućnosti.

Nakon raskida, postavio je pitanje koje je izazvalo ogromnu pažnju – da li može sudskim putem da traži povraćaj novca ili dela iznosa, s obzirom na to da je poklon bio povezan sa planiranim zajedničkim životom.

Da li je moguće tražiti povraćaj novca nakon raskida?

Ova situacija otvorila je zanimljivu pravnu dilemu – da li se ovakav trošak može smatrati poklonom ili „neosnovanim bogaćenjem“. Prema mišljenjima korisnika, ali i osnovnim pravnim tumačenjima, pokloni u vezi se uglavnom ne vraćaju, osim u specifičnim okolnostima.

Posebno se ističe da stvari za ličnu upotrebu, poput estetskih zahvata, ne podležu podeli ili povraćaju nakon raskida, čak i ako su finansirane od strane partnera.

Reakcije sa Tvitera: humor, saveti i pravne „analize“

Objava je ubrzo postala viralna i na platformi Twitter, gde su korisnici masovno komentarisali situaciju. Reakcije su bile raznovrsne – od ozbiljnih pravnih saveta do potpuno humorističnih komentara.

Neki od najzapaženijih odgovora uključivali su:

predloge da se „investicija amortizuje“

ideju o „povraćaju silikona“

šale o „deljenju troškova sa novim partnerom“

Pojedini korisnici pokušali su i pravno da objasne situaciju, pozivajući se na odredbe porodičnog prava koje regulišu ličnu imovinu i poklone.

Ljubav, novac i raskidi – večita tema interneta

Ova viralna priča još jednom potvrđuje koliko su teme poput ljubavi, novca i raskida zanimljive široj publici. Kombinacija emotivnih odnosa i finansijskih ulaganja često dovodi do nesporazuma, ali i do viralnog sadržaja koji brzo osvaja internet.

Iako je pitanje povraćaja novca za silikone nakon raskida pravno kompleksno, većina mišljenja ide u pravcu da takav zahtev nema osnov. Ipak, zahvaljujući kreativnosti korisnika društvenih mreža, ova situacija je postala jedan od najzabavnijih viralnih primera koji su nasmejali region.