Dvojica radnika poginula su danas nakon pada sa krana dok su radili na renoviranju jedne zgrade u italijanskom gradu Palermu, dok je jedna osoba povređena.

Radnici iz Tunisa i Rumunije, stari 50 i 41 godinu, smrtno su stradali nakon što su pali dok su radili na desetom spratu zgrade, najverovatnije pošto se kran slomio, preneo je Palermo tudej. Kako se navodi, oni su ispali iz korpe na dizalici i pali na krov susedne prodavnice automobilskih guma.

Tom prilikom povređen je i zaposleni u prodavnici koji je sa povredama glave prebačen u bolnicu. Treći radnik se spasao tako što je pao na automobilske gume. Na lice mesta izašle su brojne ekipe hitne pomoći, vatrogasci i policija.

"Palermo danas zastaje, okuplja se i ujedinjuje u tuzi", prokomentarisao je nesreću gradonačelnik Roberto Lagala. On je dodao da je tragedija koja se danas dogodila u ulici Ruđero Marturano duboko pogodila celu zajednicu Palerma. Generalni sekretar sindikata Filea CGIL Palermo, Pjero Čeraulo, izjavio je da je duboko ožalošćen zbog najnovijih smrti radnika u Palermu.

"Ovakva situacija više ne može da se toleriše. Tek juče smo intervenisali na gradilištu kako bismo opomenuli neke radnike koji su radili bez pojaseva. Ovo je odraz situacije građevinskog sektora, koju smo dosledno osuđivali poslednjih godina. U pitanju su nebezbedni uslovi u kojima naši građevinski radnici rade", upozorio je on.

Čeraulo je dodao da odgovornost mora odmah da bude utvrđena, bez mogućnosti da je krivci izbegnu. On je takođe kritikovao političare, pozivajući da vlada, regionalna i nacionalna, odmah interveniše donošenjem strožijih propisa o zdravlju i bezbednosti na radu.

Generalna sekretarka sindikata UIL Sicilija, Luizela Lionti, izrazila je svoje najdublje saučešće povodom nesreće.

"Svedoci smo još jedne dramatične potvrde kako bezbednost na radu i dalje predstavlja pravu nacionalnu vanrednu situaciju. Neprihvatljivo je da neko može da smrtno strada dok radi. Moramo ulagati u prevenciju, obuku i kontinuirano praćenje uslova na radu", poručila je ona.