Sa dolaskom letnjih vrućina i temperatura iznad 30 stepeni, klima uređaji postaju gotovo neophodni u domovima širom Srbije. Međutim, neprijatno iznenađenje često stiže na kraju meseca kroz znatno veće račune za struju.

Stručnjaci upozoravaju da mnogi ljudi nesvesno prave greške koje mogu povećati potrošnju električne energije i do 40 odsto.

Da li treba gasiti klimu?

Jedno od najčešćih pitanja tokom leta jeste da li je ekonomičnije gasiti klimu kada izlazimo iz stana ili je ostaviti da radi.

Odgovor zavisi od vrste uređaja.

Inverter klima

Ako imate savremenu Inverter klima uređaj, stručnjaci savetuju da je ne gasite često.

Ovi uređaji rade drugačije od starijih modela – kada dostignu zadatu temperaturu, nastavljaju rad minimalnom snagom i troše manje energije.

Često paljenje i gašenje dodatno opterećuje kompresor i povećava potrošnju struje.

Stariji on/off modeli

Kod starijih klima uređaja pravilo je nešto drugačije.

Njih je preporučljivo isključiti samo ako prostor napuštate duže od četiri sata. Za kraće izlaske ekonomičnije je ostaviti uređaj uključenim, jer ponovno hlađenje zagrejanih zidova i nameštaja troši više energije.

Najveća greška je preniska temperatura

Mnogi odmah po ulasku u stan podešavaju klimu na 18 ili 19 stepeni misleći da će se tako brže rashladiti.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da je to jedna od najvećih grešaka.

Osim što klima tada troši mnogo više struje, velika temperaturna razlika može izazvati prehladu, ukočenost i toplotni šok za organizam.

Lekari preporučuju da razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne bude veća od sedam stepeni.

Ako je napolju 33 stepena, idealna temperatura u stanu je oko 26 stepeni.

Stručnjaci navode i da svaki stepen niže povećava potrošnju električne energije za približno šest odsto.

Dva jednostavna trika za manji račun

Redovno čistite filtere

Zaprljani filteri otežavaju protok vazduha i teraju klimu da radi jače nego što je potrebno.

Filtere možete sami oprati pod mlakom vodom, bez čekanja servisera.

Čist uređaj troši manje energije i efikasnije hladi prostor.

Spustite roletne i zavese

Tokom najtoplijeg dela dana spuštene roletne i navučene zavese mogu značajno smanjiti zagrevanje stana.

Na taj način klima neće morati da radi punim kapacitetom kako bi održala prijatnu temperaturu.

Kako rashladiti prostor bez ogromnog računa?

Stručnjaci ističu da pravilno korišćenje klime može doneti prijatnu temperaturu bez velikih troškova.

Kombinacija umerene temperature, redovnog održavanja uređaja i zaštite prostora od sunca može značajno smanjiti potrošnju struje i olakšati rad klima uređaja tokom najtoplijih dana.