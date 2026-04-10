Sukob na Bliskom istoku podelio je zemlje NATO-a, izveštava „Fajnenšel tajms“, pozivajući se na četvoricu diplomata Alijanse.

„Dok su prethodni napadi (američkog predsednika Donalda) Trampa na NATO izazvali jednoglasan odgovor evropskih saveznika, rat sa Iranom je doveo do razdora među njima… Evropske prestonice su podeljene oko odluka koje potkopavaju napore da se SAD ubede da zadrže svoje trupe na evropskom kontinentu“, navodi se u članku.

Tramp je takođe zapretio generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu da će kazniti zemlje Alijanse koje ne žele da pomognu Sjedinjenim Državama.

Politiko je ranije objavio da se Trampov sastanak sa Ruteom sastojao od niza uvreda upućenih generalnom sekretaru Alijanse.

Tramp je napomenuo da NATO ne razume ništa dok se na Alijansu ne izvrši pritisak.