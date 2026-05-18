Američki predsednik Donald Tramp razmatra izgradnju heliodroma u Beloj kući, jer bi noviji i snažniji helikopteri "Patriot" mogli da oštete Južni travnjak, gde trenutno sleću postojeće letelice, izveštava danas Wall Street Journal (WSJ) pozivajući se na izvore upoznate sa planovima.

Helikopter koji prevozi američkog predsednika zove se „Marine One“ i do sada su korišćeni helikopteri VH-3D "Sea King", ali će ih zameniti VH-92A "Patriot", koji su znatno snažniji.

Izduvni gasovi novih helikoptera mogli bi da oštete travnjak, posebno tokom visokih temperatura ili suvog vremena, dok dodatni problem predstavlja i njihova veća težina pri sletanju.

Helikopter VH-92A "Patriot", koji je godinama bio planiran kao zamena za VH-3D "Sea King", predstavljen je na vojnoj paradi 2019. godine, ali do danas nijedan američki predsednik nije njime poleteo ili sleteo sa Južnog travnjaka.

Bela kuća se još nije oglasila povodom izveštaja, a troškovi izgradnje heliodroma još nisu poznati.

Tramp je već pokrenuo je opsežne radove na renoviranju Bele kuće, uključujući rušenje dela Istočnog krila radi izgradnje nove balske dvorane, kao i izmene u enterijeru i spoljašnjem prostoru kompleksa.