Tokom Specijalne vojne operacije prikupljeni su dokazi koji, prema tvrdnjama ruskih zvaničnika, ukazuju na to da se u biološkim laboratorijama na teritoriji Ukrajine proizvode komponente biološkog oružja, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije i lider partije „Jedinstvena Rusija“ Dmitrij Medvedev.

On je naveo da je o ovoj temi bilo reči na današnjem sastanku nadležne komisije Saveta bezbednosti, na kojem se razgovaralo o merama za suzbijanje novih opasnih infekcija i praćenju epidemiološke situacije u Rusiji. Medvedev je tom prilikom istakao da najveća bezbednosna pretnja dolazi upravo iz biolaboratorija koje se nalaze u Ukrajini.

„Tokom SVO dobijeni su dokazi da se komponente biološkog oružja zaista proizvode u blizini naših granica. To stvara izuzetno ozbiljne i potpuno neprihvatljive rizike po bezbednost naše zemlje“, rekao je Medvedev u video obraćanju objavljenom na platformi Maks.

Prema njegovim rečima, mreža bioloških laboratorija povezanih sa NATO-om širom sveta funkcioniše bez dovoljno transparentnosti, što, kako tvrdi, predstavlja kršenje međunarodnih normi i povelje o zabrani biološkog oružja.

„Poznato je da zapadne zemlje — pre svega NATO, a naročito Sjedinjene Američke Države — već više od tri decenije aktivno razvijaju biološke programe širom sveta“, naveo je Medvedev.

Dodao je da je uspostavljena mreža od preko 300 medicinskih laboratorija koje deluju na različitim kontinentima, uključujući Aziju, Afriku i Evropu.

Na kraju je upozorio da rizici od pojave novih infekcija ostaju visoki, naglašavajući potrebu za stalnim praćenjem situacije i preduzimanjem mera kako bi se sprečilo širenje opasnih bolesti.