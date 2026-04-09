Nakon smrti svog supruga, Leonida Radvinskog, u 43. godini života, Čudnovski je došla u poziciju da kroz porodični fond dobije kontrolni udeo u kompaniji OnlyFans. Taj porodični udeo procenjuje se na oko 5,5 milijardi dolara.

Očekuje se da će ona imati ključnu ulogu u donošenju odluka o budućnosti kompanije, uključujući pravac njenog poslovnog modela i odnos prema sadržaju koji se objavljuje na platformi.

Leonid Radvinski - kontroverzni preduzetnik

Leonid Radvinski bio je vlasnik kompanije OnlyFans i milijarder čije je bogatstvo procenjeno na 4,7 milijardi dolara. Rođen u Ukrajini, još kao dete se preselio u Sjedinjene Američke Države.

Karijeru je započeo još kao tinejdžer pokretanjem pornografskog sajta, a kasnije je kupio OnlyFans 2018. godine, dok je kompanija još bila u fazi rasta. Bio je poznat po tome što je izbegavao javnost - nikada nije davao intervjue, a o njemu je postojala samo jedna javno dostupna fotografija.

Godine 2024, kako mu se zdravstveno stanje pogoršavalo, prebacio je vlasništvo nad kompanijom u porodični fond. Pre njegove smrti vođeni su pregovori o prodaji dela kompanije investicionom fondu Architect Capital, ali dogovor nije zaključen.

Analitičari su ga često opisivali kao kontroverznu ličnost, a njegov poslovni uspeh značajno je porastao tokom globalne pandemije.

Kako funkcioniše OnlyFans

OnlyFans osnovan je 2016. godine i funkcioniše kao platforma na kojoj korisnici plaćaju mesečne pretplate kreatorima sadržaja, obično između 5 i 50 dolara. Platforma uzima proviziju od 20% zarade kreatora.

Iako kompanija nastoji da se predstavi kao društvena mreža i tehnološki uspeh, veliki deo prihoda dolazi od eksplicitnog sadržaja. U 2024. godini ostvarila je prihod od 7,2 milijarde dolara, iako zapošljava svega 42 ljudi.

Platforma je više puta pokušavala da se udalji od pornografskog sadržaja, uključujući najavu zabrane eksplicitnog materijala koja je brzo povučena. Takođe je pokrenut i servis OFTV, fokusiran na neeksplicitan sadržaj poput fitnesa i kuvanja.

OnlyFans sarađuje sa oko 1.500 moderatora i koristi veštačku inteligenciju za nadzor sadržaja, uz politiku nulte tolerancije prema ilegalnom materijalu. Uprkos tome, kompanija se suočavala sa kritikama i regulatornim problemima, uključujući kaznu zbog netačnih informacija o proveri starosti korisnika.

Iako mali broj kreatora zarađuje milione, procene ukazuju da većina korisnika platforme ostvaruje relativno skromne prihode, piše B92.