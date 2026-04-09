Podgorička policija je, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u glavnom gradu, uhapsila inspektorku Službe komunalne policije i inspekcije Opštine Zeta M.V. (35).

-Sumnja se da je M.V. izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja na način što je, kao zaposlena u Službi komunalne policije i inspekcije Opštine Zeta, kao inspektorka za drumski saobraćaj i lokalne puteve, neovlašćeno prosledila podatke iz anonimne prijave trećem licu, iako se prijava odnosila na supruga tog lica", saopštila je Uprave policije.

Uhapšena će u zakonom predviđenom roku biti privedena ODT-u.

