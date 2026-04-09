Vodeći stručnjaci za uragane sa Univerziteta u Koloradu objavili su novu prognozu za sezonu 2026. godine, upozoravajući da postoji čak 32 odsto verovatnoće da snažan uragan, sposoban da izazove ogromnu i katastrofalnu štetu, pogodi obalu Sjedinjenih Američkih Država.

Kako ističu naučnici, iako ukupni broj oluja možda ne deluje alarmantno, opasnost i dalje ostaje izuzetno velika.

- Dovoljno je da se samo jedan uragan približi vašem području da bi ova sezona za vas postala izuzetno opasna i aktivna - upozorio je Majkl M. Bel, profesor atmosferskih nauka na Državnom univerzitetu Kalifornije.

Prema prognozi, očekuje se ukupno 13 imenovanih oluja, među kojima:

6 uragana

2 veoma snažna sistema koji mogu dostići kategoriju 3 ili više, sa vetrovima jačim od 179 kilometara na sat

Iako je ukupan broj oluja nešto ispod dugoročnog proseka, stručnjaci naglašavaju da to ne znači da sezona neće biti razorna. Naprotiv, jedan snažan udar dovoljan je da izazove ogromnu štetu.

"Jedan uragan je dovoljan da sve promeni"

Najnovija upozorenja dolaze i nakon izveštaja meteorologa iz AccuWeather-a, koji pozivaju građane SAD, posebno u državama kao što su Virdžinija, Severna i Južna Karolina, Florida, Alabama, Misisipi i Luizijana, da bez odlaganja počnu pripreme.

- Nema nikakvog razloga za opuštanje ove godine. Samo jedan uragan može doneti ogromnu štetu, poremetiti živote i izazvati velike posledice. Sada je trenutak da proverite osiguranje, bezbednosne planove i rute za evakuaciju. Takođe, važno je da imate spremne zalihe za vanredne situacije - izjavio je Aleks Dasilva, vodeći stručnjak za uragane iz AccuWeather-a.

Gde preti najveća opasnost

Prema procenama prognostičara, postoji oko 15 odsto šanse da veliki uragan pogodi istočnu obalu SAD, uključujući i Floridu.

Rizik je još veći duž obale Meksičkog zaliva, gde se procenjuje na oko 20 odsto, i obuhvata područje od Floride pa sve do južnog Teksasa.

Najveći rizik, međutim, beleže Karibi, gde verovatnoća da se pojavi snažan uragan dostiže čak 35 odsto.

Sezona uragana zvanično traje od 1. juna do 30. novembra, a tim sa Univerziteta u Koloradu ističe da se njihova godišnja prognoza smatra jednom od najpouzdanijih u svetu, iako su sve prognoze podložne promenama u zavisnosti od vremenskih uslova.