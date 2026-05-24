Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je na društvenoj mreži Truth Social izraze zahvalnosti američkoj Tajnoj službi i pripadnicima drugih bezbednosnih agencija koji su neutralisali naoružanog napadača u blizini Bele kuće, i istakao da je napadač izgleda bio opsednut tim zdanjem.

"Hvala našoj sjajnoj Tajnoj službi i organima za sprovođenje zakona na brzoj i profesionalnoj akciji preduzetoj večeras protiv naoružanog napadača u blizini Bele kuće, koji je imao nasilnu prošlost i moguću opsesiju najdragocenijom građevinom u našoj zemlji", objavio je Tramp i dodao da je naoružani napadač izgubio život nakon razmene vatre sa agentima Tajne službe u blizini Bele kuće.

Tramp je podsetio da se ovaj incident dogodio mesec dana nakon pucnjave na večeri novinara koji izveštavaju iz Bele kuće i pokazuje koliko je važno za sve buduće predsednike da dobiju "ono što će biti najbezbedniji i najsigurniji prostor te vrste ikada izgrađen u Vašingtonu".

"Nacionalna bezbednost naše zemlje to zahteva", zaključio je Tramp u svojoj objavi.

Pripadnici američke Tajne službe likvidirali su u subotu oko 18.00 časova po lokalnom vremenu muškarca koji je otvorio vatru u blizini Bele kuće, preneli su ranije danas američki mediji.

"Nepoznati miuškarac je prišao kontrolnom punktu odmah ispred kompleksa Bele kuće i počeo da puca na agente", saopštio je portparol Tajne službe, pozivajući se na podatke iz preliminarne istrage, prenosi CNN.

Agenti Tajne službe uzvratili su vatrom i pogodili osumnjičenog, koji je kasnije podlegao povredama u obližnjoj bolnici, naveo je portparol.