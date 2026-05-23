Ipak, jedan pilot sada je otkrio da postoje situacije kada posada od putnika traži nešto mnogo ozbiljnije — potpuno gašenje svih elektronskih uređaja.

„Postoji veoma dobar razlog za to“

Pilot kompanije American Airlines, poznat na TikTok kao @CaptainSteeeve, objasnio je zbog čega se ovo pravilo posebno strogo primenjuje tokom lošeg vremena.

Kako kaže, najvažnije je da tokom sletanja nema nikakvih smetnji koje bi mogle uticati na navigaciju aviona.

Najkritičniji trenuci su tokom sletanja

Pilot je objasnio da se posebna upozorenja daju kada avion:

sleće po gustoj magli

prolazi kroz jako nevreme

vrši automatsko sletanje

U tim situacijama piloti često gotovo ništa ne vide do poslednjih sekundi pred dodirivanje piste.

„Ne želite nikakva iznenađenja“

Kapetan je upozorio da čak i male smetnje mogu predstavljati problem kada avion sleće pri veoma slaboj vidljivosti.

„Želite da budete savršeno poravnati sa pistom. Kada izronite iz oblaka, ne želite nikakva iznenađenja“, rekao je.

Upravo zato neke avio-kompanije tada zahtevaju potpuno gašenje uređaja, a ne samo uključivanje avionskog režima.

Pravilo postoji još od devedesetih

Pilot je objasnio da pravilo potiče još iz 1990-ih, kada su mobilni telefoni postali masovno korišćeni.

Tadašnja testiranja pokazala su da veći broj uređaja unutar aviona može izazvati određene smetnje u navigacionim sistemima.

Internet se odmah podelio

Njegovo objašnjenje izazvalo je burne reakcije na društvenim mrežama.

Dok su jedni priznali da ih cela priča plaši, drugi tvrde da moderni telefoni više ne predstavljaju nikakav rizik za savremene avione.

Ipak, pilot je imao jasnu poruku za sve putnike:

„Ako kapetan kaže da ugasite uređaje — uradite to.“

„Nije formalnost“

Pilot naglašava da takva upozorenja nisu bez razloga i da ih putnici ne bi trebalo da ignorišu, posebno tokom teških vremenskih uslova i automatskog sletanja.

Jer upravo tada posada želi maksimalnu sigurnost i što manje mogućih ometanja u kokpitu.