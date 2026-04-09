Vlada Srbije usvojila je danas izmenjenu Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2026. godini, kojom su opredeljena sredstva za podsticaje u stočarstvu: 24 milijarde dinara za kvalitetna priplodna grla, kao i pet milijardi dinara za podsticaje za tov junadi, jagnjadi, jaradi i svinja, saopšteno je iz vlade.

Ovim izmenama opredeljena su i sredstva u ukupnom iznosu od 300 miliona dinara za posebne podsticaje za sprovođenje odgajivačkih programa, proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju, kao i za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Takođe, više od četiri milijarde dinara raspodeljeno je za prvi kvartal za premije za mleko u tekućoj godini, navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)