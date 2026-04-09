Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je danas da izraelski ponovni napadi na Liban predstavljaju očigledno kršenje početnog sporazuma o prekidu vatre, koji postignut između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

"Izraelski ponovni upad u Liban je očigledno kršenje početnog sporazuma o prekidu vatre. Ovo je opasan znak obmane i nedostatka posvećenosti potencijalnim sporazumima. Nastavak ovih akcija učiniće pregovore besmislenim. Naši prsti ostaju na okidaču. Iran nikada neće napustiti svoju libansku braću i sestre", napisao je iranski predsednik na platformi Iks.

Kako je ranije naveo, ova eskalacija dodatno komplikuje krhki proces prekida vatre i ugrožava mogućnost šireg dogovora o miru na Bliskom istoku, dok se sukob intenzivira i širi kroz region.

