Mnogi bi uskoro mogli da budu premešteni.

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa razmatra plan kažnjavanja nekih članica Severnoatlantskog saveza (NATO) za koje veruje da nisu dovoljno pomogle Sjedinjenim Državama i Izraelu tokom njihovog napada na Islamsku Republiku Iran, objavio je Volstrit džurnal, pozivajući se na izvore u Trampovoj administraciji.

Prema planu, SAD bi trebalo da prebace vojnike stacionirane u članicama NATO-a koje nisu dovoljno pomogle američko-izraelskom napadu na Iran u zemlje koje su mu pomogle koliko je Tramp želeo. Ovaj plan je nešto blaža opcija od Trampove pretnje da će se Amerika povući iz NATO-a, koja je nesprovodiva bez odluke američkog Kongresa.

Volstrit džurnal piše da ovaj razvoj događaja jasno pokazuje da i dalje postoje neslaganja između Vašingtona i evropskih članica NATO-a.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute otputovao je u sredu u prestonicu SAD kako bi se sastao sa Trampom. Nakon sastanka, američki predsednik je rekao da NATO nije pritekao u pomoć Americi kada joj je to bilo potrebno i da joj neće pomoći ni u budućnosti. Rute je, zauzvrat, rekao da je njegov razgovor sa Trampom bio iskren i otvoren, ali ipak prijateljski. Rute je kasnije u medijskim nastupima tvrdio da je Tramp „svakako razočaran“ ponašanjem nekih članica NATO-a, ali je dodao da mu je ukazao da je velika većina evropskih zemalja pomogla Americi, preneo je Dojče vele.

Rute je jedan od zvaničnika koji teži dobrim odnosima sa Trampom, dok će oštriji kritičari dinamike njihovog odnosa lako reći da je generalni sekretar NATO-a previše laskav američkom predsedniku. Istovremeno, Rute je bio jedan od zvaničnika koji su ga odgovorili od preuzimanja Grenlanda.

SAD su rasporedile oko 84.000 svojih vojnika širom Evrope. Američke baze u Evropi, kojih ima više od 40, ključne su strateške tačke i takođe donose ekonomske koristi zemljama u kojima se nalaze. Baze u istočnoj Evropi služe za odvraćanje ruskih vojnih ambicija.

Nije poznato koje evropske zemlje Tramp planira da kazni, ali Volstrit džurnal piše da nema manjka kandidata.

Španija, jedina članica NATO-a koja je odbila da se obaveže da će trošiti pet odsto svog BDP-a na odbranu, nije dozvolila američkim avionima koji učestvuju u vojnim operacijama protiv Irana da koriste njen vazdušni prostor. Zvaničnici Trampove administracije takođe nisu zadovoljni činjenicom da je Nemačka, jedno od najvećih i najvažnijih američkih vojnih čvorišta u Evropi, kritikovala američko-izraelski napad na Iran. Italija je privremeno uskratila SAD korišćenje vazduhoplovne baze na ostrvu Sicilija, a Francuska je dozvolila američkim avionima da uđu u njen vazdušni prostor tek nakon što je Vašington obećao da neće učestvovati u napadu na Iran.

Dva zvaničnika Trampove administracije rekla su da bi neke članice NATO-a mogle biti kažnjene tako što bi SAD zatvorile neke od svojih baza na njihovoj teritoriji. Zvaničnici su za Volstrit žurnal rekli da bi takva sudbina mogla da zadesi Španiju ili Nemačku.

Članice NATO-a koje su više podržavale SAD mogle bi imati koristi od sankcija. Među njima su Poljska, Rumunija, Litvanija i Grčka. Članice NATO-a iz istočne Evrope troše najviše na odbranu i bile su među prvima koje su rekle da će podržati međunarodnu koaliciju za nadgledanje Ormuskog moreuza. Rumunija je brzo pristala na zahtev SAD da njeno ratno vazduhoplovstvo koristi njene baze nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku.

Ako bi SAD premestile deo svojih trupa u istočnu Evropu, to bi značilo da bi bile bliže Rusiji, što se Kremlju ne bi dopalo, jer želi da drži svoje trupe što dalje od trupa NATO-a.

