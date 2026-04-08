Demonstranti koji zahtevaju od irske vlade dodatne subvencije za smanjenje cena goriva blokirali su i danas kamionima i traktorima prometne magistralne saobraćajnice i autoputeve širom Irske.

Vozači su u utorak počeli da se grupišu u centru Dablina i u drugim irskim gradovima i naseljima nezadovoljni vladinim paketom od 250 miliona evra za privremeno smanjenje akciza na benzin i dizel nakon porasta cena nafte izazvanog sukobima na Bliskom istoku, prenosi Rojters.

"Mislim da sam, sa ovom cenom koju plaćam za gorivo, verovatno dva meseca do bankrota moje firme. Saterani smo u ćošak", izjavio je Kristofer Dafi, član grupe preduzetnika koja blokira glavnu ulicu u Dablinu O’Konel strit.

Značajni saobraćajni zastoji prijavljeni su i na autoputevima koji vode u druge velike irske gradove.

"Blokade dva skladišta goriva i obustave isporuka benzina i dizela u gradove Golvej i Limerik doveli su do toga da je bar jedna benzinska pumpa ostala bez goriva", rekao je predsednik udruženja operatera benzinskih pumpi.

Vlada Irske pozdravila je dvonedeljni prekid vatre u Iranu i očekuje da će to uskoro dovesti do globalnog pada cena goriva.

"Ako se dogodi taj telefonski poziv ili taj sastanak, ulice Dablina će biti raščišćene. Ako ne, ostaćemo koliko god bude trebalo", izjavio je 61-godišnji poljoprivrednik Džon Dalon.

U Srbiji mere daju rezultate

I kao što vidimo u članici EU su građani kivni, dok u Srbiji odgovorna politika koju vodi predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić daje jasne rezultate po pitanju cene goriva kako bi građani bili zaštićeni.

Podsetimo, Vlada Srbije produžila je do 2. maja zabranu izvoza nafte i naftnih derivata.

Kako je saopšteno posle sednice Vlade, usvojena je izmenjena Odluka o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata radi sprečavanja kritične nestašice, budući da globalna dešavanja značajno utiču na snabdevanje ovom robom i na smanjenje ponude.

Ova odluka produžena je do 2. maja radi zaštite domaćeg tržišta od nestašice derivata nafte.

