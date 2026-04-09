Piše Milutin Mirjačić, direktor JU OŠ „Bajo Pivljanin“

Razrešenje nakon konkursa

Braćo i sestre, obaveštavam vas da sam kao direktor JU OŠ „Bajo Pivljanin“ dobio rešenje o razrešenju 8. aprila 2026. godine. Zakonski je bila dozvoljena mogućnost da se prijavim i za drugi mandat, što sam uradio, iako ne može postojati puni mandat od četiri godine, jer je izvesno zatvaranje škole za dve godine.

Jedini kandidat, ali bez podrške sistema

Bio sam jedini kandidat koji se prijavio na konkurs, ali i jedini koji neće da piše Plan razvoja kako nalaže Ministarstvo prosvete. Pre dva dana sam bio na testiranju za direktora gde su mi rekli da nisam položio pismeni ispit, na šta sam ja reagovao da smatram da je pismeni ispit dobar, iako ne pišem kako nalaže zakon koji su u Skupštini Crne Gore doneli.

Ta procedura, prema kojoj se iz samoevaluacije i eksterne evaluacije izvlači Plan razvoja ustanove, već više od trideset godina se vrti u Crnoj Gori, dok, kako tvrdi Milutin Mirjačić, službenici iz Ministarstva prosvete godinama obmanjuju javnost o stvarnim problemima obrazovnog sistema.

Podsećanje na raniji sukob

Podsetimo, direktor JU OŠ „Bajo Pivljanin“ u Plužinama Milutin Mirjačić već je ranije dospeo u žižu javnosti nakon što je odbio da koristi zvanični vizuelni identitet države sa sloganom „da je vječna“, koji je Vlada propisala kao obavezan u službenoj komunikaciji. Tada je poručio da škola neće koristiti nametnuta obeležja, već će zadržati sopstveni identitet i pečat.

Kritika obrazovnog sistema

Milutin Mirjačić tvrdi da se sistem sveo na birokratiju i gomilanje papira, dok su rezultati sve slabiji.

Ističe da je situacija zabrinjavajuća jer deca koja završavaju školu, kako kaže, u velikoj meri nisu osposobljena za samostalan rad, osim manjeg broja onih koji su se dodatno usavršavali van školskog sistema.

„Nije tragedija ostati bez funkcije“

„Za mene ostati bez funkcije nije nikakva tragedija, bila je to velika obaveza koja mi je oduzimala mnogo vremena, ali je tragedija živeti u zemlji punoj prevaranata“, poručuje Milutin Mirjačić, posebno kritikujući Ministarstvo prosvete.

Poziv na javni duel

Zato pozivam medije da organizuju TV duel između eksperata iz Ministarstva prosvete, ministarke Anđele Stojanović, koja je potpisala ovo razrešenje, i mene, kako bi javnost dobila jasnu sliku obrazovnog sistema u Crnoj Gori.

