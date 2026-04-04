Od početka aprila 2026. godine, cene dizela u Evropi dostigle su rekordno visoke nivoe, a najviši troškovi trenutno su u Holandiji (2,33–2,47 evra po litru), Danskoj (2,23–2,35 evra po litru) i Nemačkoj (2,13–2,28 evra po litru).

Oštri, sukobima izazvani poremećaji u snabdevanju na Bliskom istoku doveli su do skoka cena fjučersa evropskog dizela na preko 200 dolara po barelu, što je dovelo do značajnog povećanja cena na pumpama.

Lokacije sa najvišim cenama dizela (april 2026.)

Holandija: ~2,46 - 2,47 evra po litru

Danska: ~2,23 - 2,35 evra po litru

Nemačka: ~2,13 - 2,28 evra po litru

Finska: ~2,05 - 2,27 evra po litru.

Nemačka posebno pogođena

Uprkos merama nemačke vlade za sprečavanje rasta cena goriva, pojedini derivati poput dizela dostigli su 2. aprila, uoči uskršnjih praznika, istorijski najviše cene.

Prosečna cena litra dizela na benzinskim pumpama u Nemačkoj popela se na rekordnih 2,32 evra, a na pojedinim i do tri evra, saopštio je Nemački automobilski klub ADAK.

I cena benzina, sa 2,19 evra, takođe je najviša do sada. Time je premašen rekord iz marta 2022. godine, kada su cene skočile zbog rata u Ukrajini.

U Srbiji mere daju rezultate

Od petka, na pumpama širom Srbije, na snagu su stupile nove cene goriva.

Litar benzina u narednih nedelju dana koštaće 189 dinara, dok će cena evrodizela biti 214 dinara za litar. U odnosu na prošlu nedelju, oba derivata poskupela su za po jedan dinar. Pretvoreno u evre, cena benzina je 1,69, dok je cena evrodizela 1,82 dinara za litar.

Podsetimo, Vlada Srbije produžila je do 2. maja zabranu izvoza nafte i naftnih derivata.

Kako je saopšteno posle sednice Vlade, usvojena je izmenjena Odluka o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata radi sprečavanja kritične nestašice, budući da globalna dešavanja značajno utiču na snabdevanje ovom robom i na smanjenje ponude.

Ova odluka produžena je do 2. maja radi zaštite domaćeg tržišta od nestašice derivata nafte.

U Srbiji je najviša maloprodajna cena evrodizela namenjenog registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima povećana sa 181 na 184 dinara po litru, sa PDV-om.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je juče da će država preuzeti još veće troškove po pitanju cena goriva, i naglasio je da će se time ublažiti pritisak na udruženja.

"Imamo stopu inflacije od 2,8 odsto, dakle držimo ispod tri odsto, uspevamo to da držimo, da držimo realan rast životnog standarda. A svako povećanje cena nafte bi u ovom trenutku značilo povećanje svih ostalih cena, pre svega robe široke potrošnje. Zato moramo pronaći što više rezervi. Juče sam pričao sa predsednikom Vlade, i glavna tema su bile rezerve svega što je neophodno", dodao je Vučić.

"Sve je manje i sirove nafte i derivata. Više nije jednostavno ni kupiti gorivo na tržištu. Ipak, do sada smo uspevali da se izborimo i zato poručujem građanima da nema mesta panici", rekao je predsednik.

