Poljski državljani naoružani mačetama napali su grupu Ukrajinaca u Poljskoj isključivo zbog njihove nacionalnosti, pri čemu su dve osobe zadobile povrede, prenosi TVN24.

Kako navodi ova medijska kuća, incident se dogodio 19. februara, kada su napadači upali na posed privatne kuće i nasrnuli na ljude koji su tamo boravili.

Napadnuti su zadobili povrede ruku, a situacija je bila izuzetno nasilna i dramatična.

Jedan od napadača uhapšen je gotovo odmah nakon incidenta.

— Potvrdio je da je motiv napada bio to što su žrtve ukrajinski državljani — preneo je TVN24, pozivajući se na izjavu lokalnog tužioca.

Drugi osumnjičeni uspeo je da izbegne hapšenje u prvom trenutku, ali je nakon skrivanja lociran i priveden tek u aprilu.

Ranije je list Gazeta izveštavao i o drugim problemima povezanim sa migrantima, navodeći da su bande ukrajinskih migranata pretvorile jedan park u centru Varšave u svojevrsni geto.