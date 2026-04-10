Predsednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić prijavio je da na dva tekuća računa ima ukupno više od 44.000 evra – 19.820 i 24.826 evra, a u gotovini 22.000 evra.

Iz godišnjeg izveštaja o imovini i prihodima, koji je poslednjeg dana marta dostavio Agenciji za sprečavanje korupcije u Crnoj Gori, ponovo se ne vidi vrednost kriptovaluta, za koje je 2021. tvrdio da vrede 150.000 evra.

"Vijesti" su nedavno objavile da bi Agencija, nakon usvajanja novog propisa za sprečavanje korupcije, imala mogućnost da proverava i digitalnu imovinu, jer bi funkcioneri morali da prijavljuju i kriptovalute, adrese kripto-novčanika, nezamenljive tokene (NFT)...

Spajić je Agenciji saopštio da je kao prvi čovek Vlade primao platu od oko 2.035 do 2.048 evra mesečno, dok je dodatni prihod od 690 evra ostvarivao za rad u Savetu za privatizaciju.

Supruga prima naknadu za nezaposlene



Njegova supruga Milena Spajić poslednja dva meseca prošle godine primala je naknadu za nezaposlena lica od 214 i 206 evra. Ona je jedan od više vlasnika dva pašnjaka kupljena 2021. godine – jednog površine 10.954, a drugog od 976 kvadratnih metara. Spajić je prijavio i vozilo „mercedes-benz GLE 300D 4 Matic“ iz 2020. godine, koje je kupio te godine.

Premijer poseduje i 10 akcija u kompaniji "Goldman Sachs".

Ministarka Vujović ima 1.880 evra mesečno



Ministarka kulture i medija Tamara Vujović primala je tokom 2025. godine platu od 1.880 evra mesečno.

Prema izveštaju koji je dostavila Agenciji, njen suprug Aleksandar Bajčetić je tokom godine ostvarivao prihod od 450 evra mesečno, a poseduje i oročenu štednju od 36.000 evra. Vujović je bila predsednica Nacionalne komisije za UNESCO do septembra 2025. godine, nakon čega je imenovana za zamenicu predsednika tog tela.

Članica je i Saveta za prava deteta, Nacionalnog saveta za održivi razvoj, klimatske promene i integralno upravljanje obalnim područjem, kao i Partnerskog saveta za regionalni razvoj.

Na ime nepokretne imovine, na supruga je upisano više nekretnina stečenih poklonom: stan od 87 kvadrata, četiri apartmana površine 42 i 43 kvadrata, kao i tri garaže od po 15 kvadrata. Od pokretne imovine prijavljena su četiri vozila: "mercedes A180" iz 2006. i "citroen C3" iz 2009. na ime Vujović, kao i "Toyota Yaris Cross“ i "KL Brera“, oba iz 2024. godine, na ime Bajčetića.

Na njegovo ime evidentirane su i akcije u više kompanija: HTP Ulcinjska rivijera, ZIF Trend, Mješovito AD Herceg Novi i Luka Bar.

Vujović je prijavila stambeni kredit od 60.000 evra iz 2007. godine, sa mesečnom ratom od 433 evra i preostalim dugom od 9.448 evra, uz rok otplate do januara 2028. godine.

