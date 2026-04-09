Belgijski ministar spoljnih poslova Maksim Prevo oštro je osudio žestok izraelski vazdušni napad na Bejrut, napominjući da je pogođeno područje bilo udaljeno samo nekoliko stotina metara od njega tokom zvanične posete.

Prevo je juče bio u belgijskoj ambasadi u libanskoj prestonici kada su rakete pogodile područje "samo nekoliko stotina metara dalje", napisao je na "X" mreži.

"Ovo mora da prestane"

Rekao je da se spremao da pohvali Liban zbog ponude da pregovara o primirju sa Izraelom kada je, kako kaže, "Izrael, bez ikakvog prethodnog upozorenja, pokrenuo jedan od najmasovnijih napada od početka neprijateljstava".

"Ovo mora da prestane. Primirje između SAD, Izraela i Irana mora da obuhvati i Liban", dodao je.

U međuvremenu, generalni sekretar UN osudio je nastavak vojnih aktivnosti u Libanu nakon primirja između SAD i Irana i ponovio svoj poziv "svim stranama da odmah prekinu neprijateljstva", rekao je njegov portparol.