Meteorolog Ivan Ristić kaže za Kurir da je došlo do pada temperature i da će se trenutne, više martovske vrednosti zadržati i naredna dva dana.

- Maksimalne temperature će biti od 10 do 15 stepeni, dok će se jutarnje kretati između nule i pet. Ponegde će biti slabog mraza, a lokalno se temperatura može spustiti i ispod nule. Nadam se da će to biti kratkotrajno i da neće naneti štetu voću i mladim pupoljcima - ističe Ristić.

Dodaje i da će do kraja sedmice biti slično vreme kao i da će se smenjivati sunce i oblaci.

- Na Veliki petak slično vreme, a na Vaskrs možemo da očekujemo i manji porast temperature u intervalu od 14 do 18 stepeni. Vreme će biti uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, samo će na višim planinama poput Kopaonika padati sneg.

Što se tiče naredne nedelje Ristić kaže da od drugog dana Vaskrsa možemo da očekujemo aprilske temperature od 15 do 20 stepeni i moguće lokalne pljuskove.