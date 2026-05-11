Zaposleni u zatvorima širom Belgije jutros su započeli nacionalni štrajk, upozoravajući da su prenatrpanost, nasilje i hronični nedostatak osoblja doveli belgijski zatvorski sistem do tačke pucanja. Štrajk je počeo u 6.00 sati ujutru u svim belgijskim zatvorima, a radnici protestuju zbog sve većeg obima posla i porasta agresije iza rešetaka, prenosi "Brasels tajms".

Uprava zatvora otvoreno je podržala štrajk, upozorivši da je "zatvorski sistem na ivici kolapsa".

Prema najnovijim podacima, u belgijskim zatvorima prošle sedmice bilo je 13.733 zatvorenika, iako je zvanični kapacitet svega 11.064 mesta.

Vlasti navode da 754 pritvorenika trenutno spava na dušecima postavljenim direktno na pod ćelija. Sindikati su pokrenuli štrajk nakon što pregovori sa kabinetom ministarke pravde Anelis Verlinden nisu doneli konkretne mere za smanjenje prenatrpanosti niti poboljšanje uslova rada.

Predstavnici zaposlenih upozoravaju da bi situacija mogla dodatno da se pogorša tokom leta, kada veliki broj zatvorskih čuvara koristi godišnji odmor. I sama zatvorska uprava upozorila je na nagli porast nasilja.

"Broj ozbiljnih incidenata udvostručio se za godinu dana. Svakog dana se u nekom zatvoru dogodi ozbiljan incident", saopštila je uprava prošle sedmice. Prema navodima zvaničnika, broj izostanaka sa posla zbog povreda povezanih sa napadima porastao je za više od 30 odsto u poslednje dve godine.