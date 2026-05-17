Finale Evrovizije završeno je sinoć, a pobedu je odnela bugarska predstavnica Dara Nikolajeva Jotova.

Iako je tokom glasanja vladala velika neizvesnost, a pojedine zemlje iznenadile su lošim plasmanom uprkos tome što su važile za favorite, tri države doživele su potpuni debakl, jer od publike na 70. izdanju Evrovizije, održanom u Beču, nisu dobile nijedan bod.

Reč je o Velikoj Britaniji, Nemačkoj i Belgiji.

Britanski predstavnik Sam Battle, poznat pod umetničkim imenom Look Mum No Computer, u finalu je izveo numeru "Eins, Zwei, Drei", čiji je naziv na nemačkom jeziku.

Izuzetak kada je reč o uspehu Velike Britanije poslednjih godina ostaje Sam Ryder, koji je 2022. godine u Torinu sa pesmom "Space Man" osvojio drugo mesto, što je ujedno bio najbolji plasman te zemlje još od 1998. godine.

Pesma "Space Man" ostala je upamćena po Ryderovom izuzetnom vokalnom rasponu i visokim tonovima, dok je popularnost stekao tokom pandemije koronavirusa zahvaljujući obradama pesama koje je objavljivao na društvenoj mreži TikTok.

Ni Nemačka, koju je predstavljala Sarah Engels sa pesmom "Fire", nije uspela da osvoji nijedan glas publike. Istu sudbinu doživela je i Belgija, čija je predstavnica Essyla izvela numeru "Dancing on the Ice", ali je takođe ostala bez bodova publike.

Bugarska odnela pobedu

Podsetimo, u velikom finalu učestvovalo je 25 država, a pobedu je odnela Bugarka Dara sa pesmom "Bangaranga", dok je Izrael takmičenje završio na drugom mestu.

Španija, Holandija, Irska, Slovenija i Island povukli su se sa Eurosonga u znak protesta zbog odluke organizatora da dozvole Izraelu učešće na takmičenju uprkos, kako navodi klix.ba, genocidu koji sprovodi nad palestinskim narodom.