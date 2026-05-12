Hiljade ljudi izašlo je danas na ulice Brisela u okviru nacionalnog štrajka koji organizuju najveći belgijski sindikati u znak protesta protiv reformi savezne vlade i mera štednje, a protest je već doveo do otkazivanja letova i ozbiljnih poremećaja u javnom prevozu.

Protestna šetnja krenula je iz severnog dela Brisela, a kolona prolazi kroz centralne gradske bulevare do stanice Brisel-jug (Bruxelles-Midi/Zuid).

Demonstranti zahtevaju očuvanje automatske indeksacije plata, bolje uslove penzionisanja i poboljšanje radničkih prava, prenosi Brasels tajms.

Policija je upozorila građane da izbegavaju dolazak automobilima u centar grada između 10.00 i 15.00 časova zbog zatvaranja više ključnih saobraćajnica i tunela.

Zbog štrajka rade samo metro linije 1 i 5, dok je deo tramvajskih i autobuskih linija privremeno obustavljen ili preusmeren.

Problemi su pogodili i avio-saobraćaj u glavnom gradu Belgije.

Aerodrom Brisel saopštio je da je otkazano oko polovine planiranih letova, dok je Aerodrom Brisel-jug Šarlroa potpuno obustavio putničke operacije tokom današnjeg štrajka, a deo letova je preusmeren ka Aerodromu Mastriht Ahen u Holandiji.

Belgijska železnička kompanija upozorila je ranije na velike gužve u vozovima ka Briselu, posebno u jutarnjim časovima, zbog dolaska demonstranata iz drugih delova zemlje.