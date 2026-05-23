Stalni predstavnik Irana pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani poručio je danas da su države Persijskog zaliva, uključujući Katar, Bahrein, Kuvajt, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Jordan, pravno odgovorne za, kako navodi Teheran, učešće i omogućavanje agresije protiv Irana, i da su dužne da u potpunosti nadoknade štetu, uključujući materijalnu i moralnu.

U pismu upućenom generalnom sekretaru i Savetu bezbednosti UN, Iravani je odgovorio na raniju prepisku i tvrdnje navedenih zemalja, ocenjujući da one pokušavaju da preusmere odgovornost za, kako tvrdi, agresiju Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran.

On je naveo da su, prema oceni Irana, SAD i Izrael izvršili nezakonite napade na iransku teritoriju uz, kako je istakao, "saizvršilaštvo i podršku" država Persijskog zaliva i Jordana, što predstavlja ozbiljno kršenje međunarodnog prava i prava o upotrebi sile, preneo je Tasnim.

Iravani je ocenio da pozivanje tih država na pravo samoodbrane nije pravno utemeljeno i da njihovo delovanje, prema Rezoluciji Generalne skupštine UN 3314, može da se kvalifikuje kao čin agresije.

On je dodao da, prema međunarodnom pravu, države koje pomažu u izvršenju nezakonitih akata snose međunarodnu odgovornost.

U pismu se navodi i da su, prema iranskim tvrdnjama, pojedine zemlje obezbeđivale vojne baze, logističku i obaveštajnu podršku, kao i korišćenje vazdušnog prostora tokom vojnih operacija protiv Irana.

Teheran smatra da Savet bezbednosti UN ne može da ignoriše, kako navodi, nezakonitu upotrebu sile i da države koje su, prema njegovim tvrdnjama, učestvovale u tim aktivnostima moraju da snose pravne posledice i da nadoknade štetu Iranu.