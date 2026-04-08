Predsednik SAD Donald Tramp najavio je uvođenje sekundarnih carina od 50 odsto za sve zemlje koje snabdevaju Iran vojnim naoružanjem, uz poruku da mera stupa na snagu odmah i da će se odnositi na svu robu koju te države izvoze u Sjedinjene Američke Države.

Nova odluka dolazi u trenutku kada je počelo dvonedeljno primirje sa Iranom, ali i usred pojačanih trgovinskih tenzija koje dodatno opterećuju svetsko tržište.

Bez izuzetaka za zemlje koje naoružavaju Iran

Donald Tramp poručio je da neće biti nikakvih olakšica za države koje isporučuju oružje Iranu i naglasio da će svaka od njih automatski biti pogođena novim carinskim udarom.

- Zemlja koja snabdeva Iran oružjem biće odmah tarifirana sa 50 odsto na svu robu koju prodaje SAD, bez izuzetaka i izuzeća - poručio je Donald Tramp.

Ovakva formulacija ukazuje na oštro zaoštravanje američke trgovinske politike prema svim državama koje održavaju vojnu saradnju sa Teheranom, bez obzira na obim te saradnje ili vrstu robe koju izvoze na američko tržište.

Rusija i Kina među mogućim glavnim metama

Analitičari ocenjuju da bi nova politika mogla najviše da pogodi zemlje poput Rusije i Kine, koje imaju složene lance snabdevanja i različite oblike saradnje povezane sa Iranom.

Uvođenje sekundarnih carina od 50 odsto moglo bi da izazove dodatne poremećaje u globalnim trgovinskim tokovima, posebno u trenutku kada su tržišta već pod pritiskom zbog sukoba na Bliskom istoku, rasta cena energenata i šire geopolitičke nestabilnosti.

Takve mere mogle bi da pogode ne samo direktne trgovinske partnere Irana, već i čitave sektore međunarodne razmene robe koji zavise od velikih izvoznika i složenih logističkih lanaca.

Novi trgovinski udar usred globalne neizvesnosti

Najava novih carina deo je šireg paketa trgovinskih mera koje je američka administracija nedavno predstavila, a koje dodatno povećavaju pritisak na međunarodnu ekonomiju.

Istovremeno, Sjedinjene Američke Države rade na sistemu za povraćaj više od 160 milijardi dolara nelegalno naplaćenih carina, za šta je zahteve podnelo više od 25.000 kompanija, uključujući velike logističke i maloprodajne lance.

Američke kompanije i globalni biznis već se suočavaju sa nizom trgovinskih i energetskih šokova, od promena carinske politike do rasta cena nafte i gasa usled sukoba na Bliskom istoku.

Nova odluka Donalda Trampa o carinama za zemlje koje snabdevaju Iran oružjem dodatno povećava neizvesnost i otvara prostor za nove trgovinske sukobe, ali i za moguće ozbiljne posledice po svetsku ekonomiju.