Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, ocenio je danas da će globalnim energetskim tržištima biti potrebni meseci da se oporave čak i uz otvaranje Ormuskog moreuza.

„Energetskim tržištima će biti potrebni meseci da se normalizuju, čak i ako Ormuski moreuz ostane otvoren“, napisao je Dmitrijev na društvenim mrežama, prenosi agencija RIA Novosti.

On je na taj način komentarisao izveštaj agencije Blumberg, pozivajući se na mišljenje rukovodilaca azijskih avio-kompanija da će biti potrebni meseci da se cene avionskog goriva normalizuju, čak i nakon pristanka Irana da otvori Ormuski moreuz u okviru dvonedeljnog sporazuma o prekidu vatre sa predsednikom SAD.

Kako je američki predsednik Donald Tramp objavio sinoć na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Iran je pristao na potpuno i trenutno otvaranje Ormuskog moreuza.

Tramp je prethodno objavio svoj pristanak da obustavi napade na Iran na dve nedelje i uverio da će prekid vatre biti bilateran. Nakon toga, Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost Irana je objavio da će Teheran početi razgovore sa Sjedinjenim Državama u petak, 10. aprila, u Islamabadu, u Pakistanu.

Odluka u vezi sa moreuzom bila je deo bilateralnog sporazuma o prekidu vatre sa Teheranom.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči je objavio da će Iran otvoriti Ormuski moreuz za brodarstvo na dve nedelje, što bi bilo moguće uz koordinaciju sa iranskom vojskom i uz tehnička ograničenja.

Sjedinjene Države i Izrael su 28. februara počeli da napadaju mete u Iranu, a Iran je uzvratio napadima na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

Eskalacija sukoba je praktično zaustavila brodarstvo kroz Ormuski moreuz, ključnu rutu koja čini približno 20 odsto globalnih zaliha nafte, naftnih derivata i tečnog prirodnog gasa (LNG).