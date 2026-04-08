Iranska agencija Tasnim prenosi upozorenje Korpusa islamske revolucionarne garde da drži "prst na obaraču", spremna da odgovori na svaki napad još većom silom.

Skaj njuz navodi da je upozorenje usledilo nakon što se iranski predsednik Masud Pezeškijan prvi put oglasio o sporazumu o prekidu vatre između SAD i Irana.

U utorak uveče, sa svega 90 minuta koliko je bilo preostalo na njegovom satu “sudnjeg dana”, američki predsednik Donald Tramp objavio je preokret u ratu sa Iranom – dvonedeljno primirje.

Smatra se da je pakistanski feldmaršal Asim Munir, koji održava bliske veze sa IRGC, a tokom 2025. sastao se dvaput sa Trampom, bio glavni čovek koji je doveo do primirja.