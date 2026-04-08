Sjedinjene Američke Države blisko će sarađivati sa Iranom, najavio je američki predsednik Donald Tramp, uz poruku da Vašington već razgovara sa Teheranom o ublažavanju tarifa i sankcija.

On je istovremeno naveo da je veliki deo tačaka iz američko-iranskih dogovora već usaglašen.

Predsednik SAD je ovo objavio na društvenoj mreži Trut sošal, nedugo nakon što su iranski mediji potvrdili da su Sjedinjene Države i Izrael prekršili primirje i ponovo napali teritoriju Irana.

Tramp je u objavi poručio da su SAD procenile da je Iran prošao kroz ono što je nazvao „veoma produktivnom promenom režima", uz tvrdnju da u toj zemlji neće biti obogaćivanja uranijuma i da će Vašington, u saradnji sa Teheranom, ukloniti duboko zakopanu nuklearnu „prašinu", za koju tvrdi da je pod preciznim satelitskim nadzorom od dana napada.

Tramp: SAD će blisko sarađivati sa Iranom

Američki predsednik Donald Tramp objavio je da će Sjedinjene Američke Države u narednom periodu tesno sarađivati sa Iranom, naglašavajući da su kontakti dve strane već u toku.

„Sjedinjene Američke Države će blisko sarađivati sa Iranom, za koji smo utvrdili da je prošao kroz ono što će biti veoma produktivna promena režima", naveo je Donald Tramp.

On je dodao da Iran, prema američkom planu, neće imati pravo na obogaćivanje uranijuma, kao i da će SAD zajedno sa iranskom stranom ukloniti sve ostatke iz duboko ukopanih nuklearnih objekata.

„Neće biti obogaćivanja uranijuma, a Sjedinjene Američke Države će, radeći sa Iranom, iskopati i ukloniti svu duboko zakopanu nuklearnu ‘prašinu’. Sve je sada, i bilo je, pod veoma preciznim satelitskim nadzorom. Ništa nije dirano od datuma napada", poručio je Tramp.

Ublažavanje sankcija i dogovor u 15 tačaka

Posebnu pažnju izazvao je deo Trampove poruke u kojem govori o ekonomskim merama prema Iranu. Američki lider tvrdi da Vašington već vodi razgovore o ublažavanju tarifa i sankcija, što bi predstavljalo veliki zaokret u odnosima dve zemlje.

„Razgovaramo i razgovaraćemo o ublažavanju tarifa i sankcija prema Iranu. Mnoge od 15 tačaka već su dogovorene", napisao je Donald Tramp.