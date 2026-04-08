Spoljna obaveštajna služba Rusije (SVR) saopštila je danas da je sedište Evropske unije počelo "tajno" da razmatra mogućnost razvoja sopstvenih kapaciteta za proizvodnju nuklearnog oružja.

SVR naziva put kojim Brisel ide opasnim i naglašava da će plan Evropske unije za novi "marš na Istok" neizbežno da dovede do "potkopavanja temelja globalne bezbednosne arhitekture i međunarodnog sistema za neširenje oružja za masovno uništenje", prenela je agencija RIA Novosti.

U saopštenju pres-službe SVR navodi se da Brisel javno ističe oslanjanje na američki "nuklearni kišobran", ali da evropsko rukovodstvo time, prema tvrdnjama ruske službe, nastoji da "kupi vreme" za tajni razvoj sopstvene industrijske baze za nuklearno naoružanje i pripremu javnosti za političku odluku o njegovoj nabavci.

Prema istim navodima, plan podrazumeva formiranje panevropske doktrine nuklearnog odvraćanja zasnovane na postojećim kapacitetima Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva, uz finansijsku i infrastrukturnu podršku država EU koje ne poseduju nuklearno oružje.

EU bi, kako tvrdi SVR, zadržala mogućnost stvaranja potpuno autonomne komande nuklearnih snaga.

SVR navodi i da su lideri EU, uključujući predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, navodno dogovorili da takve pripreme budu sprovođene uz maksimalnu tajnost.

Ruska obaveštajna služba tvrdi da pojedine evropske zemlje već imaju značajan industrijski i tehnološki potencijal za razvoj komponenti nuklearnog oružja.

Kao države sa takvim kapacitetima navedene su Nemačka, Italija, Češka, Belgija, Holandija, Švedska i Španija.

"Na njihovim teritorijama skladišti se velika količina ozračenog nuklearnog goriva iz dekomisioniranih blokova nuklearnih elektrana i postoji mogućnost njegovog neovlašćenog uklanjanja iz skladišta radi naknadnog odvajanja plutonijuma pogodnog za izradu atomske bombe", ocenjuje SVR.

U saopštenju se dodaje i da bi nemački stručnjaci, prema procenama SVR, mogli da dobiju količinu plutonijuma dovoljnu za jednu nuklearnu eksplozivnu napravu u roku od oko mesec dana u istraživačkim laboratorijama u Karlsrueu, Drezdenu, Erlangenu i Jilihu, dok bi uranijum za oružje mogao da se dobije u roku od nedelju dana u postrojenju za obogaćivanje u Gronauu.

Ruska obaveštajna služba upozorila je da bi razvoj nuklearnog oružja u EU mogao da dovede do nove globalne trke u naoružanju i pozvala je Sjedinjene Američke Države i druge zemlje da preduzmu mere kako bi se takav scenario sprečio.

"Skrećemo pažnju američke administracije i rukovodstva svih ostalih zemalja na potrebu da se učini sve što je moguće kako bi se sprečilo da Evropska unija razvije sopstveno nuklearno oružje i neizbežna nova runda globalne trke u nuklearnom naoružanju koja bi usledila", navedeno je u saopštenju SVR.