Lider opozicije u Izraelu Jair Lapid, kritikovao je danas premijera Benjamina Netanjahua zbog dvonedeljnog primirja SAD i Irana, opisujući Netnjahuove postupke kao "diplomatsku katastrofu".

Lapid je na mreži Iks napisao da "nikada nije bilo takve diplomatske katastrofe u celoj izraelskoj istoriji" i istakao je da "Izrael čak nije bio ni za stolom kada su donošene odluke koje se tiču suštine nacionalne bezbednosti zemlje", preneo je Tajms of Izrael.

Prema Lapidovim rečima, dok je vojska izvršila sve zadatke i javnost pokazala izuzetnu otpornost, Netanjahu "je diplomatski i strateški podbacio i nije ispunio nijedan od ciljeva koje je sam postavio".

On je dodao da će biti potrebne "godine da se popravi diplomatska i strateška šteta koju je Netanjahu prouzrokovao zbog arogancije, nehata i nedostatka strateškog planiranja".

Kritikama se pridružio i predsednik parlamentarnog Odbora za nacionalnu bezbednost i član krajnje desničarske stranke Ocma Jehudit (Jevrejska snaga), poslanik Zvika Fogel, reagovao je na primirje oštrom porukom na Platformi Iks.

- Donalde, ispostavio si se kao slabić - napisao je, koristeći hebrejsku reč za "patku", što je sleng za slabost ili nedostatak odlučnosti.

Iako su Fogel i Lapid usmerili svoje kritike u različitim pravcima, njihove izjave odražavaju šire raspoloženje u izraelskom političkom prostoru da je takav prekid vatre nepovoljan ishod za Izrael.

Otac Jaira Lapida rođen u Novom Sadu, branio Srbe tokom NATO agresije

Jair Lapi je sin Tomislava Tome Lapida koji je rođen u Novom Sadu 1931. Bio je radio i televizijski novinar, dramaturg, pravnik i političar.

Na izborima 1999. godine, njegova stranka je dobila devet mandata, a Lapid je prvi put postao član Kneseta.

U vreme NATO agresije na SR Jugoslaviju 1999. godine, Lapid je javno branio srpski narod i prisećao se njegove pozitivne uloge u odnosu prema Jevrejima za vreme Holokausta.