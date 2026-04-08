Predsednik Vlade, Milojko Spajić, sigurno je veći Srbin od mene, jer je imao srpsko državljanstvo. Ali, kako radi za interese srpskog naroda – više bih voleo da je Čečen nego što je Srbin, kazao je juče u Skupštini predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević.

On je to rekao odgovarajući na navode poslanice Pokreta Evropa sad, Branke Marković, da je Spajić veći Srbin od Kneževića.

“I naš premijer je, evo da vam kažem, srpski orijentisan, on je Srbin. Veći nego kolega koji ga naziva svakakvim imenima danas”, rekla je, između ostalog, Marković.

Dodala je da joj je žao što se ovo dešava, jer su oni prijatelji s ulice.

“Mi smo se borili i ti, kako nam se rugaju, ‘oslobodioci’. Ali ja sam srećna što sam bio učesnica tog oslobađanja. Ali ne želim danas da zaustavljamo put kojim smo krenuli – evropski”, dodala je.

Knežević je odgovorio da on nju nikad nije video na ulici na protestima od 2015. do današnjeg dana.

“Verovatno je bila maskirana, ali drago mi je ako je bila na ulici kad su nas gađali bojevom municijom, gumenim mecima i tako dalje”, kazao je on.

Podsećamo, predlog DNP-a da se na dnevni red Skupštine Crne Gore uvrsti rasprava o uvođenju trobojke kao narodne zastave juče nije izglasan.

Knežević je, pre glasanja, kazao da nema potrebe da se iko uznemirava time što neće glasati za taj predlog i onda da ih optužuje za ono što zna čitava Crna Gora: “da su delovi vlade, čast izuzecima, potpuno skliznuli u blud i nemoral”.

