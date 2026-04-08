Nebojša Medojević i lider Pokreta za promjene saopštio je da je predlog Demokratske narodne partije (DNP) da se trobojka Kraljevine Crne Gore proglasi narodnom zastavom izazvao ozbiljne potrese unutar vladajuće koalicije.

Medojević tvrdi da su Demokrate promenile ranije dogovorenu odluku da neće glasati za predlog DNP-a, što je, kako navodi, izazvalo nezadovoljstvo u Pokretu Evropa sad (PES), koji je zbog toga, prema njegovim rečima, doveden u poziciju da bude označen kao antisrpski i antipravoslavno orijentisan.

On je dodao da je Bošnjačka stranka (BS) zapretila izlaskom iz vlasti ukoliko PES podrži predlog DNP-a.

„Ponovo je Andrija Mandić morao da smiruje situaciju i posreduje između koalicionih partnera kako bi se sačuvala vlast“, naveo je Medojević.

Prema njegovim rečima, aktuelna vlast ne funkcioniše ni na jednom nivou, te predstavlja „konfederaciju interesa“ koja, kako tvrdi, ugrožava vitalne nacionalne interese.

„Donose se odluke koje nisu u interesu države i građana“, zaključio je Medojević.

