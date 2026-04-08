Dva broda su prošla kroz Ormuski moreuz nakon što je Iran pristao da ponovo otvori taj strateški važan plovni put kao deo sporazuma o primirju, objavila je danas MarineTraffic organizacija koja pruža informacije o kretanju brodova i trenutnoj lokaciji brodova u lukama i pristaništima.

Kako je objavljeno na mreži Iks, prvi su kroz moreuz prošli grčki i liberijski brod.

"Grčki teretni brod NJ Earth prošao je kroz moreuz u 08.44 UTC, dok je Daytona Beach, pod liberijskom zastavom, prošao ranije u 06.59 UTC, ubrzo nakon što je napustio Bandar Abas u 05.28 UTC", navodi se u objavi.

Prolaz kroz moreuz je bio otežan zbog sukoba SAD i Izraela sa Iranom, a prema podacima Blumberga, na prolaz čeka oko 800 brodova.

