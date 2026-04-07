U hrvatskim knjižarama među najtraženijim naslovima našla se knjiga Adolfa Hitlera „Majn kampf“. Ovo delo, koje potpisuje vođa nacističke ideologije iz perioda između dva svetska rata, može se kupiti u knjižarskom lancu „Hoću knjigu“ po ceni od 26 evra, a izdavač je „Edicija“. Pojava ove knjige na tržištu izazvala je snažne reakcije, s obzirom na istorijski kontekst i sadržaj koji je prethodio zločinima tokom Drugog svetskog rata.

Iz knjižarskog lanca „Hoću knjigu“ navode da se radi o naslovu koji nije zakonom zabranjen u Hrvatskoj i da se njegova prodaja odvija u skladu sa važećim propisima.

- „Pre svega želimo jasno da istaknemo kako ponuda knjige 'Majn kampf' ne predstavlja vrednosno ili ideološko opredeljenje naše kuće, niti nameru da promovišemo sadržaj knjige“ – poručili su iz ovog lanca, dodajući da je knjiga tokom marta bila među najprodavanijim izdanjima. Upravo zbog toga našla se i na istaknutim mestima u izlozima knjižara.

Distributer nije želeo da komentariše ko su kupci i iz kojih razloga nabavljaju ovu knjigu. Reč je o političkom manifestu nastalom između 1924. i 1926. godine, u kojem su izložene ideje nacističke ideologije, uključujući antisemitizam, ekstremni nacionalizam i planove teritorijalnog širenja Nemačke na istok.

Tako se delo koje sadrži ideje o progonima, logorima i masovnim ubistvima danas nalazi na policama zajedno sa knjigama koje se bave logorom Jasenovac, čije postojanje predstavlja jednu od posledica upravo te ideologije, i to iz perioda pre nego što je Hitler došao na vlast.

Ovakva situacija dolazi u trenutku kada se u određenim krugovima u Hrvatskoj sve češće govori o reviziji istorije, dok se antifašizam u pojedinim sredinama prikazuje u negativnom kontekstu.

Autorska prava na knjigu „Majn kampf“ istekla su 2015. godine. Tokom devedesetih godina u Hrvatskoj su se pojavila dva nelegalna izdanja. Jedno je objavio „Kroacijaprojekt“ sa prevodom Zdenke Bošković, dok je drugo izdanje, koje potpisuje prevodilac Matilda Vrdoljak, objavila izdavačka kuća „Kvragu izdavaštvo“, koja je u međuvremenu prestala da postoji. Ta izdanja se i danas mogu pronaći u pojedinim antikvarnicama.

Pre dvadesetak godina Bavarska je podnela tužbu protiv naslednika „Kroacijaprojekta“, izdavačke kuće „Kroacijaknjiga“, koja je preuzela prava, zahtevajući zabranu prodaje i uništavanje postojećih primeraka.

U novije vreme pojavio se i elektronski prevod knjige na hrvatskom jeziku. Istovremeno, u javnom prostoru zabeleženi su slučajevi u kojima pojedinci bez sankcija koriste nacističke simbole i pozdrave. U pojedinim prodavnicama u Zagrebu dostupni su i ustaški i nacistički simboli, dok je takva praksa u zemljama poput Austrije i Nemačke strogo zabranjena i kažnjiva.

Kao i ranije, distribucija ove knjige pravda se interesovanjem javnosti za upoznavanje sa istorijskim periodom koji se smatra jednim od najmračnijih u savremenoj istoriji. Međutim, kritičari upozoravaju da se često zanemaruje činjenica da takav sadržaj može imati uticaj na radikalizaciju mladih, posebno u okolnostima gde se o tom istorijskom periodu nedovoljno uči u obrazovnom sistemu.