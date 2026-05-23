"Svi su se naoružavaju pa se i Srbija naoružava. Srbija se naoružava zato što je vojno neutralna zemlja. Mi nismo deo nikakvog pakta, mi nismo deo NATO pakta, mi smo vojno neutralna zemlja, želimo da ostanemo vojno neutralna zemlja. Ako neko ima smisla da se naoružava, u principu to je odbrambeno naoružavanje, onda je to svakako Srbija kao vojno neutralna zemlja. Veće je pitanje zašto se Hrvatska toliko naoružava kao zemlja koja je deo NATO pakta", rekla je Brnabić. ​

Voditeljka RTL: "Hrvatska se naoružava kao i sve druge zemlje NATO-a jer je to dogovor sa Samita u Hagu da se povećavaju davanja za odbranu." ​

Ana Brnabić: "Utoliko pre Srbija treba da se naoružava kao vojno neutralna zemlja da prati standarde koje postavljaju NATO zemlje."

​Voditeljka RTL: "Vidite li opasnost u svom neposrednom okruženju i od koga?"

​Ana Brnabić: "Pa nadam se da nema opasnosti u neposrednom okruženju, iako mi apsolutno nije jasno zbog čega vojni sporazum između Zagreba, Prištine i Tirane. Ne smatram da je to nešto što ide u prilog dobrosusedskim odnosima, na kraju krajeva i protiv je rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Takozvana Republika Kosovo koju mi svakako ne priznajemo ni po toj rezoluciji ni nikako drugačije, ni po Kumanovskom sporazumu, ne sme da ima svoje snage bezbednosti. Ne smatram da je korektno od Hrvatske da pomaže da se krše rezolucije Ujedinjenih nacija i da se krše takvi sporazumi i ne vidim čemu to. Ali dobro, ni dan danas mi još nismo dobili odgovor zbog čega taj sporazum između Zagreba, Tirane i Prištine." ​

Voditeljka RTL: "Sličan Srbija ima sa Mađarskom, ako se ne varam." ​

Ana Brnabić: "Nije sličan. Dakle, taj mi imamo i sa Hrvatskom, ali nije ni sličan. Mi imamo situaciju u kojoj je Hrvatska tu pozvala i Sofiju da učestvuje, dakle Bugarsku. Tako da je to zanimljivo u stvari kako to baš nekako ide oko centralne Srbije!"