Pristupanje Jermenije Evropskoj uniji dovešće do gubitka povoljnih uslova saradnje sa Rusijom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Čuli smo izjavu jermenskog rukovodstva da postoji veoma, veoma atraktivna i više nego povlašćena cena za ruski gas i ruske energetske resurse. To je zaista tačno... Ali, naravno, takav režim je nemoguć za učesnike u drugim integracijama. Cenovna kategorija tamo je potpuno drugačija; ona je tržišno zasnovana. Naši prijatelji u Jerevanu su toga dobro svesni", rekao je Peskov novinarima.

Na pitanje da pojasni na koje organizacije ili udruženja se misli, portparol Kremja je imenovao Evropsku uniju.

"Ovde treba da pogledamo gde još teži sadašnje jermensko rukovodstvo", dodao je on kao odgovor na pitanje da li je EU jedina opcija.

Odluka Londona je pragmatična

Podestimo, Peskov je juče ocenuio da je odluka Velike Britanije da dozvoli uvoz dizel goriva i mlaznog goriva proizvedenog od ruske nafte u trećim zemljama izraz je pragmatizma u međudržavnim odnosima.

"Takve situacije, kada se tiču međuljudske komunikacije, nazivaju se cinizmom. Kada se tiču međudržavnih odnosa, nazivaju se pragmatizmom", rekao je portparol Kremlja, komentarišući odluku Londona, prenosi TASS.

Velika Britanija je 19. maja dozvolila uvoz dizel goriva i mlaznog goriva proizvedenog od ruske nafte u trećim zemljama.

