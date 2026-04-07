Papa je pozvao Amerikance i druge ljude dobre volje da kontaktiraju svoje političke lidere i predstavnike u Kongresu kako bi zahtevali da odbace rat i rade na miru, prenosi AP.

"Danas, kao što svi znamo, postojala je ova pretnja narodu Irana. Ovo je zaista neprihvatljivo", rekao je papa dok je napuštao svoju seosku kuću u Kastel Gandolfu, južno od Rima, komentarišući Trampovu pretnju da će "čitava civilizacija večeras umreti" ako Iran ne ispuni njegov poslednji rok za postizanje sporazuma koji uključuje ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

Papa Lav XIV je podsetio na svoj uskršnji apel za mir i odbacivanje rata "posebno rata za koji su mnogi ljudi rekli da je nepravedan rat, koji nastavlja da eskalira i koji ništa ne rešava".

Takođe je upozorio da su napadi na civilnu infrastrukturu "protiv međunarodnog prava" i da su takođe "znak mržnje, podela, uništenja za koje su ljudska bića sposobna, i da svi želimo da radimo na miru".