Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić se juče, po dolasku u Peking obratio, te pre svega zahvalio na svečanom dočeku koji mu je priređen uz crveni tepih i počasni stroj garde.

- Hvala im na pažnji koju su posvetili poseti predsednika jedne male zemlje, i hvala na zastavama. Videli ste da su pakistanske, srpske i kineske zastave svuda okačene, pakistanske zato što je njihov premijer u poseti Kini takođe, dakle posle predsednika Amerike i predsednika Rusije, rekao bih najbliži azijski prijatelj to je Pakistan, i možda najbliži evropski prijatelj to je Srbija - poručio je Vučić.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu Kini, gde boravi od 24. do 28. maja, a na poziv kineskog predsednika Si Đipinga. Danas se sastao sa premijerom Kine, a potom sa predsednikom NR Kine Si Đinpingom.

Nakon sastanka predsednika dve države, Srbija i Kina potpisale su niz bilateralnih sporazuma.

Si Đinping je danas u Pekingu odlikovao Vučića Ordenom prijateljstva, koji predstavlja najviše državno odlikovanje Narodne Republike Kine za strane državljane.

