

Vučić je naveo da je posebna pažnja posvećena novim investicijama, infrastrukturnim projektima, razvoju industrije, energetike, modernih tehnologija, veštačke inteligencije, digitalnog sektora i dodatnom jačanju trgovinske saradnje između dveju zemalja.

''Nastavljajući put koji smo zacrtali potpisivanjem Zajedničke izjave o produbljivanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva i zajedničke budućnosti u novoj eri u Beogradu pre dve godine, danas smo otvorili nova poglavlja saradnje u oblastima ekonomije, nauke, inovacija, obrazovanja i zajedničkog razvoja inicijative 'Pojas i put'. Potpisivanjem brojnih sporazuma dodatno smo učvrstili temelje partnerstva koje donosi konkretne rezultate za građane Srbije i menja lice naše zemlje'', naveo je Vučić u objavi na Instagramu nakon sastanka sa predsednikom Kine Si Đinpingom i potpisivanja bilateralnih sporazuma.

Istakao je da za Srbiju potpisivanje današnjih sporazuma predstavlja mnogo više od diplomatije i da su sporazumi potvrda iskrenog prijateljstva, uzajamnog poštovanja i poverenja koje su dve zemlje godinama gradile i čuvale.

''Srbija nikada neće zaboraviti poštovanje koje nam je predsednik Si Đinping ukazao, niti sve ono što je učinio za naš narod. Srbija će to umeti da poštuje i pamti'', poručio je Vučić.