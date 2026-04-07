Lider britanske Reformske stranke (Reform UK) Najdžel Faraž kritikovao je predsednika SAD Donalda Trampa zbog najnovijih pretnji upućenih Iranu, ocenjujući da su njegove izjave "prešle svaku meru".

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social upozorio da bi "cela civilizacija mogla nestati tokom noći" ukoliko Teheran ne pristane na prekid vatre i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

Faraž, dugogodišnji politički saveznik američkog predsednika, izjavio je da je "šokiran" takvom retorikom i ocenio da su takve poruke "u svakom smislu preterane", prenosi Independent.

"Prilično sam šokiran što to čujem. To je preterano u svakom pogledu... Da, naravno, on želi da preti - da ih dovede za pregovarački sto. Ali te reči su… one su previše", rekao je on nakon što je pročitao prva dva reda objave.

Faraž je podsetio i na istorijske primere iz vremena Drugog svetskog rata, kada su, prema njegovim rečima, korišćene slične oštre izjave, uključujući i one tadašnjeg britanskog premijera Vinstona Čerčila.

"On je uznemiren, ljut američki predsednik. On je potpuno nekonvencionalan, ali bih vas podsetio na ono što je Čerčil rekao o bombardovanju Nemačke tokom rata. Tamo su rečene i neke prilično neobične stvari", dodao je Faraž.

U međuvremenu, portparol britanskog premijera Kira Starmera izjavio je da se stav Britanije po ovom pitanju nije promenio i da se postojeći sporazumi sa SAD odnose na odbrambene operacije za uništavanje raketnih lokacija i kapaciteta koji se koriste za napad na brodove u Ormuskom moreuzu.

Lider britanske Reformske stranke i liderka Konzarvativne stranke Kemi Badenoh podržali su početkom marta američkog predsednika u vezi sa napadom na Iran, nakon što su poslanici Laburističke stranke tvrdili da napad SAD predstavlja kršenje međunarodnog prava.