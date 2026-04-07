Čovečanstvo je dobilo jedan od najređih i najimpresivnijih prizora iz svemira – NASA je objavila snimak daleke, takozvane „tamne strane“ Meseca, nastao tokom misije Artemis II.

U okviru ove dugo očekivane misije, četvoro astronauta je u ponedeljak izvršilo obletanje Meseca, posmatrajući njegovu površinu i beležeći detalje direktno iz letelice Orion. Tokom ovog istorijskog trenutka, astronauti su imali priliku da fotografišu nepristupačne i retko viđene predele Zemljinog prirodnog satelita.

Posadu čine NASA astronauti Rid Vajzman, Viktor Glover i Kristina Koh, kao i kanadski astronaut Džeremi Hansen. Oni su zabeležili snimke neravnog i kraterskog terena na strani Meseca koja nikada nije okrenuta ka Zemlji.

U zajedničkoj objavi koju su podelili NASA i Bela kuća na društvenim mrežama, navedeno je:

– Pomračenje misije Artemis II. 6. april 2026. godine. Totalno pomračenje, izvan Zemlje. Iz lunarne orbite, Mesec zaklanja Sunce, otkrivajući prizor koji je izuzetno mali broj ljudi u istoriji imao priliku da vidi.

Ovaj jedinstveni trenutak omogućio je da se zabeleži retka pojava – totalno pomračenje posmatrano iz svemira, gde Mesec potpuno prekriva Sunce, stvarajući prizor kakav gotovo niko ranije nije imao priliku da vidi iz ove perspektive.