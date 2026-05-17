Snimak prikazuje kap vode u Orionovoj kapsuli kako formira savršenu sferu dok slobodno lebdi kroz kabinu

Voda u bestežinskom stanju

NASA je objavila zapanjujući video koji prikazuje ponašanje vode u bestežinskom stanju tokom misije Artemis II.

Snimak prikazuje kap vode u Orionovoj kapsuli koja formira savršenu sferu dok slobodno lebdi kroz kabinu. Kanadski astronaut Džeremi Hansen, za koga je to bilo prvo putovanje u svemir, začuđeno je gledao kroz tu vodenu loptu, koja je, zbog prelamanja svetlosti, okrenula njegovu sliku naopačke.

Astronauti su uhvatili kap vode slamkom, a zatim je ponovo pustili da lebdi u mikrogravitaciji.

„Tokom misije Artemis II, astronauti su se malo igrali vodom u bestežinskom stanju“, objavila je NASA. Dodali su da su Hansenove kolege iskoristile priliku da ga nauče fizici ponašanja vode u svemiru.

Zabava u svemiru

Video je brzo osvojio ljude na društvenim mrežama. Mnogi su komentarisali da takvi trenuci pokazuju „ljudsku stranu“ istraživanja svemira.

Jedan komentator je napisao: „Istraživanje nije samo tehnika, već i radoznalost i prilagođavanje potpuno novim okruženjima“. Drugi je dodao: „U svemiru ne može biti samo ozbiljno – mora biti i malo zabave.“

Astronauti NASA već su obišli tamnu stranu Meseca i postavili rekord za najveću udaljenost koju su ljudi ikada prešli od Zemlje. Ali tokom misije pronašao su vremena i za malo zabave sa vodom u bestežinskom stanju svemira.

Inače, na Zemlji voda koja nije u posudi formira baru zbog delovanja gravitacije. Međutim, u svemiru voda poprima oblik savršene sfere jer se molekuli na njenoj površini jednako privlače iz svih pravaca, bez sile koja bi ih spljoštila. Sfera je oblik sa najmanjom mogućom površinom za određenu zapreminu, pa kada gravitacija gotovo ne postoji, površinski napon „vuče“ vodu u kuglu.

Eksperimenti sa vodom

Astronauti na Međunarodnoj svemirskoj stanici ranije su takođe izvodili eksperimente sa vodom, uključujući ceđenje mokre krpe kako bi pokazali kako voda klizi niz njenu površinu i „lepi se“ za ruku astronauta. piše Daily mail.

Treći je napisao: „Jedno je slušati o površinskom naponu, ali videti kako održava savršenu kuglu vode u dubokom svemiru je prava magija.“