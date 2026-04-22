Veliki asteroid nazvan po egipatskom bogu uništenja, Apofis, nalazi se na putanji izuzetno bliskog prolaska pored Zemlje, prema podacima NASA-e.

Ovaj "potencijalno opasan asteroid" proći će bliže našoj planeti nego mnogi veštački sateliti i biće vidljiv golim okom sa teritorije istočne hemisfere, bez teleskopa ili dvogleda.

Ipak, naučnici naglašavaju da ne postoji rizik od sudara sa Zemljom barem u narednih 100 godina. Najbliži prolazak očekuje se 13. aprila 2029. godine i smatra se jednim od najvažnijih astronomskih događaja u novijoj istoriji.

Najbliži prolazak ikada

Evropska svemirska agencija (European Space Agency – ESA) planira misiju za posmatranje asteroida tokom prolaska, dok je NASA preusmerila misiju OSIRIS-REx kako bi ga detaljno proučila.

Zajedničko posmatranje omogućiće analizu njegove strukture, sastava i uticaja Zemljine gravitacije.

Apofisi ma prečnik od oko 450 metara, otprilike visine Ajfelovog tornja, i proći će na oko 32.000 kilometara od Zemlje, što je izuzetno mala udaljenost u kosmičkim razmerama.

NASA ističe da se ovakav događaj verovatno nije desio u zabeleženoj ljudskoj istoriji u vreme kada je postojala tehnologija za njegovo posmatranje, pa predstavlja jedinstvenu priliku za nauku.

Poreklo asteroida

Apofis potiče iz ranih faza formiranja Sunčevog sistema, pre oko 4,6 milijardi godina, iz glavnog asteroidnog pojasa između Marsa i Jupitera.

Otkrili su ga 2004. godine astronomi Roj Taker, Dejvid Tolen i Fabricio Bernardi u opservatoriji "Kitt Peak" u SAD. Ime je dobio po Apopu, egipatskom božanstvu haosa i tame.

Iako nema neposredne opasnosti, prolazak Apofisa 2029. godine predstavlja retku priliku da se jedan ovakav objekat prouči iz neposredne blizine.