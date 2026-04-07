Amiko se sumnjiči da je bio navodni kontakt u Lombardiji klana Seneze, mafijaške organizacije povezane sa Kamorom koja dominira kriminalnim aktivnostima u Rimu.

Fotografija, objavljena u televizijskoj emisiji "Report" nastala je 2. februara 2019. godine u hotelu ''Mariot'' u Milanu, tokom skupa stranke Braća Italije uoči evropskih izbora koji su bili planirani da se održe nekoliko meseci kasnije, prenosi Milano Today.

Poslanici Demokratske stranke iz Komisije za borbu protiv mafije istakli su da potvrde o vezama između političkih krugova i kriminalnih struktura, kao što je Amiko, postaju sve očiglednije i detaljnije zahvaljujući istraživačkom novinarstvu i emisijama poput "Report".

Oni su takođe naveli da je Amiko navodno imao "slobodan pristup" zgradi skupštine, što je italijanski parlament demantovao, tvrdeći da mu nikada nije izdata stalna legitimacija.

U dokumentaciji istrage navodi se da je Amiko imao kontakte sa poslanicama Braće Italije, Paolom Frasineti i Karmelom Bucalo, kao i interesovanje za opštinske izbore u Kanikatiju i Busto Garolfu.

Meloni je reagovala tvrdeći da je reč o "fotografiji sa osobom iz kriminalnog miljea" koja se koristi da bi se sugerisala njena navodna povezanost sa kriminalom.

"Tokom decenija političkog angažovanja, postojale su desetine hiljada mojih fotografija sa ljudima koji jednostavno traže selfi, i to se odnosi na svakoga ko je uključen u politiku i komunicira sa ljudima", navela je ona na platformi X.

Meloni je dodala da je njen angažman u borbi protiv mafije "jasan, dosledan i trajan", ističući da su tokom njenog mandata mafijaški šefovi zadržavani u zatvoru, uključujući i mere strogog zatvora, dok su drugi, prema njenim rečima, oslobađali mafijaše pod izgovorom pandemije kovida 19.