Astronauti misije Artemis II bezbedno su sleteli u Pacifik, kod obale San Dijega, početkom aprila, a agencija NASA je sada objavila fotografiju zabeleženu ispod površine okeana.

Neobičan prizor su ovekovečili ronioci mornarice SAD, navodi se se u saopštenju svemirske agencije.

Mnogi su zbunjeni onim što vide na fotografiji.

Objašnjeno je da je snimljen toplotni štit koji je bio ključan za bezbednost astronauta tokom povratka sa misije.

Toplotni štit letelice Orion je dizajniran da astronautima obezbedi zaštitu prilikom ponovnog ulaska u atmosferu. Ovaj manevar izaziva ekstremne temperature koje mogu dostići do nekoliko hiljada stepeni Celzijusa, a štit je presudan u zaštiti posade.

Stručnjaci su objasnili da su posada i letelica bili su zaštićeni Orionovim sistemom termičke zaštite dok su putovali skoro 35 puta brže od brzine zvuka tokom povratka na Zemlju.

„Početne inspekcije sistema pokazale su da je štit kako se očekivalo, bez ikakvih neobičnih uslova“, napomenula je agencija, piše Futurism.