Američki predsednik Donald Tramp dao je izjavu za Foks njuza u kojoj je najavio mogući napad ukoliko Iran ne ispuni uslove.

- U 20:00 će se to dogoditi. Ako dođemo do te tačke, uslediće napad kakav još nisu videli. Ako pregovori danas krenu napred i pojavi se nešto konkretno, rok bi se mogao promeniti - preneo je reči voditelj Foks njuza koji je razgovarao sa Trampom.

Tramp: Cela civilizacija će večeras umreti

Tramp se ranije danas oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social i uputio novu pretnju Iranu.

- Cela jedna civilizacija večeras će umreti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali verovatno hoće. Ipak, sada kada imamo potpunu i totalnu promenu režima, u kojoj će prevladati drugačiji, pametniji i manje radikalizovani umovi, možda se može dogoditi nešto revolucionarno dobro, ko zna? Saznaćemo večeras, u jednom od najvažnijih trenutaka u dugoj i složenoj istoriji sveta. 47 godina iznude, korupcije i smrti napokon će se završiti. Bog blagoslovio veliki narod Irana! - objavio je Tramp.

Iranski analitičar: Tramp postaje sve očajniji

Iranski analitičar Hasan Ahmadijan, docent političkih nauka sa Univerziteta u Teheranu, ocenio je da ovakve izjave pokazuju da američki predsednik postaje sve nervozniji i očajniji.

- Ton iz dana u dan postaje sve oštriji, što mi govori da je u nevolji - rekao je.

Ahmadijan smatra da Tramp pojačava pretnje kako bi ih Iran shvatio ozbiljnije i bio primoran na ustupke. Iako veruje da predsednik SAD ne može ispuniti pretnju o potpunom uništenju, upozorio je da može uslediti snažniji vojni udar, na koji će Teheran odgovoriti istom merom.

- To je prilično velika zamka koja je započela ovim ratom i nastavlja se, a da on nije postigao nijedan od svojih ciljeva - zaključio je.

Ultimatum ističe večeras

Tramp je juče ponovo pomerio rok Iranu za postizanje dogovora ili otvaranje Ormuskog moreuza, ovoga puta sa ponedeljka na danas. U najnovijem odlaganju zapretio je da će, ukoliko ne bude dogovora, Iran "dočekati pakao".

Njegov pristup poslednjih nedelja obeležavaju nagle promene između oštrih pretnji, odlaganja rokova i izjava o napretku pregovora, ponekad i u okviru istog obraćanja.

Iranska državna novinska agencija IRNA saopštila je da je Teheran odbio najnoviji predlog o primirju, nakon čega je Tramp uputio novo upozorenje i poručio da je rok u utorak u 20 časova konačan.

- Neće imati mostove. Neće imati elektrane. Neće imati ništa - rekao je Tramp.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guteres upozorio je SAD da su napadi na civilnu infrastrukturu zabranjeni međunarodnim pravom, ali je Tramp novinarima izjavio da ga "uopšte ne brine" mogućnost da takvim napadima počini ratne zločine.