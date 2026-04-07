ZAMENIK guvernera provincije Isfahan za bezbednosna pitanja saopštio je da je u današnjem napadu pogođen železnički most u naselju Jahjabad, u blizini grada Kašan.

Prema navodima iranskih državnih medija, napad se dogodio oko 13 časova po lokalnom vremenu, kada su na područje ispaljena tri projektila. Meta je bila zona u blizini železničke stanice, a pored mosta oštećeni su i stambeni objekti i parkirana vozila.

U napadu su poginule dve osobe, dok su tri povređene. Za sada nema objavljenih imena stradalih, niti preciznih informacija o njihovom identitetu.

Iranski zvaničnici ovaj napad pripisuju Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu, navodeći da je reč o nastavku šire kampanje udara na infrastrukturu u različitim delovima zemlje.

Istovremeno, iranski mediji javljaju da su zabeleženi i napadi na putne mostove zapadno od grada Kom, gde nije bilo žrtava, kao i eksplozije na ostrvu Harg.

Ranije u toku dana, Izrael je upozorio Irance da ne koriste železnicu.