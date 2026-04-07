Broj poginulih u današnjim napadima širom Irana porastao je na 35.

Među žrtvama je 18 osoba u pokrajini Alborz, na severu Irana, devet u Šahrijaru i šest u Pardisu, takođe na severu zemlje, prenosi Al Džazira.

Dve osobe su poginule u Kašanu, u centralnom delu Irana.

Američki predsednik Donald Tramp je zapretio napadima na iranske elektrane, mostove i drugu infrastrukturu ukoliko Teheran ne prihvati zahteve Vašingtona, a pomenuta je i mogućnost kopnene invazije i postavljen rok Teheranu da do utorka u 20 časova po istočnoameričkom vremenu postigne sporazum.

Tramp je zapretio Iranu da će "čitava civilizacija večeras umreti" podsećajući na rok koji je dao Teheranu da deblokira Ormuski moreuz.

- Večeras će biti važan trenutak u svetskoj istoriji. Čitava civilizacija će umreti večeras i nikada se više neće vratiti. Ali, možda može da se dogodi i nešto revolucionarno divno, ko zna - napisao je Tramp na platformi Truth Social.